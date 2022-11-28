Politico: в НАТО назревает раскол в вопросе политики по отношению к Китаю

В Североатлантическом альянсе разделились мнения: сдерживать КНР или сохранить экономические связи, пишет Politico Фото: REUTERS

Политика НАТО в отношении Китая вызвала раскол в альянсе. Такое мнение выразила обозреватель газеты Politico Лили Байер. По ее словам, в Североатлантическом альянсе разделились мнения: сдерживать КНР или сохранить экономические связи.

Обозреватель подчеркнула, что США продвигают свою позицию сдерживания в отношении Китая, а Венгрия, например, в ряду других стран рассматривают варианты сотрудничества. Она также утверждает, что есть и настроенные на противостояние Пекину.

Постпред США при НАТО Джулианна Смит заявляла о созвучности военных стратегий Вашингтона и НАТО. "Я вижу их колоссальное сходство", - сказала она в интервью Politico, отметив, что переход от слов к действиям - это "долгая и сложная история" для альянса.

На саммите в Мадриде, вспоминает обозреватель, ранее в 2022 году союзники по оборонному блоку признали, что КНР "бросает вызов их общим интересам, безопасности и ценностям". Ситуация изменилась в сторону реального плана действий, пишет журналист, до сих пор прогресс можно было назвать лишь "скромным".

В альянсе сохраняется разногласия, несмотря на принятые соглашения. 30 членов НАТО придерживаются 30 разных позиций. Обозреватель отмечает, что часть стран хочет сместить фокус альянса на Россия, другая опасается разгневать Пекин и подтолкнуть его в объятия Москвы. Сохранение экономических связей с КНР также входит в интересы многих государств, заключает автор.

Китай и Соединенные Штаты должны укреплять сотрудничество ради повышения "стабильности и определенности в мире". Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Лидер КНР также выразил надежду на то, что НАТО, Евросоюз и США начнут вести всесторонний диалог с Россией.

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