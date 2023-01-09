Замглавы Минобороны Украины Маляр сообщила о штурме Соледара российскими войскам

Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты, утверждает замглавы Минобороны Украины Маляр Фото: REUTERS

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила о штурме российскими войсками Соледара в ДНР. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По ее информации, войска России совершили перегруппировку, направил дополнительно штурмовые отряды, "сменил тактику и начал мощный штурм". Вместе с тем ВС применяют массированно артиллерию, системы залпового огня и минометы.

"Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты", - пишет Маляр.

Напомним, двое граждан Великобритании пропали без вести около Соледара на Донбассе, где идут боестолкновения, об этом сообщили в Нацполиции Украины на странице в соцсети.

Как уточняется, что 7 января в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение о пропаже двух волонтеров – граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет. Ведомство отметило, что Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар, и связь с ними прервалась.

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