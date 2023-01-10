Байден публично назвал себя агентом «секретной спецслужбы» на Украине

Джо Байден вновь окаался в центре внимания из-за своего странного публичного заявления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден в ходе своего визита в приграничный город Эль-Пасо озвучил, что пребывал «в секретных службах» Польши и Украины. Об этом он заявил одному из сотрудников контрольно-пропускного пункта на американо-мексиканской границе в момент приветствия. Затем президент добавил, что оговорился.

«Вы знаете, я провел некоторое время в секретной службе в Польше и на Украине», — сказал Джо Байден в ролике, который опубликован на канале BNN Breaking на видеохостинге YouTube. После этого действующий американский лидер отметил, что перепутал и имел ввиду благотворительную организацию «Армия спасения».

В соцсетях заявление Байдена интернет-пользователи восприняли с большой иронией, вспомнив о почтенном возрасте американского лидера.

Ранее стало известно, что команда американского президента всерьез готовится к началу новой предвыборной кампании Байден. Как сообщает издание The Hiil, уже в скором времени Байден собирается публично заявить о своем намерении принять участие в выборах президента США 2024 года в качестве кандидата от Демократической партии. Известно, что Байден уже вплотную занялся формирование своего предвыборного штаба, который будет непосредственно курировать предвыборную кампанию политика.

Стоит также добавить, что в преддверии старта избирательной кампании Джо Байден может существенно снизить объемы финансовой и военной помощи, оказываемой США Украине. Как ожидается, на такой шаг Байден пойдет по совету своих политических консультантов и технологов.

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