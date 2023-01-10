В Японии назвали оружие России, ставшее головной болью для США

Российские ракеты "Авангард" невозможно перехватить Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские гиперзвуковые ракеты "Авангард" стали настоящей головной болью для США из-за невозможности их перехватить. Об этом сообщает японское издание Shukan Gendai.

По оценке военного эксперта Масаки Такабэ даже новейшие американские системы противовоздушной обороны не в состоянии справиться с задачей уничтожения "Авангарда".

"Даже если удастся обнаружить, то своевременный перехват будет невозможен", - утверждает Такабэ.

Как ранее писал сайт KP.RU, гиперзвуковой ракетный комплекс стратегического назначения "Авангард" сочетает в себе возможности межконтинентальной баллистической ракеты и маневрирующего боевого блока. Является самым быстрым боевым летательным аппаратом в мире.

Первый пуск ракеты "Авангард" состоялся в 2011 году. Финальное испытание "Авангарда" перед началом серийного производства было проведено в марте 2015 года.

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