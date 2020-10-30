Долетит до Вашингтона за 5 минут: Почему российский гиперзвуковой "Авангард" сводит с ума американскую ПРО

Ракетный комплекс "Авангард" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недавно в Вашингтоне проходило совещание, на котором крупные военные и гражданские спецы обсуждали проблемы разработки гиперзвукового оружия и защиты от него.

Выступал на этом совещании (его еще называют саммитом) и глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки и Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк. Ну и, конечно, можно понимать, что столь сановитый военачальник знал, что говорил. А говорил он о том, что российское и китайское гиперзвуковое оружие представляет собой угрозу для США, что такое оружие "с потенциалом независимого маневрирования" бросает вызов прежним версиям систем раннего предупреждения о ракетном нападении, что "оборона от гиперзвукового оружия не успевает за его развитием".

А еще Ванхерк безрадостным тоном сообщил, что российская межконтинентальная баллистическая ракета "Авангард" уже принята на вооружение. Но вряд ли это было новостью для участников саммита (тем более, что среди них заседали и сотрудники разведки).

Демонстрация видеозаписи испытательной стрельбы гиперзвукового глиссадного аппарата "Авангард" из Национального центра управления Государственной обороной в Москве, Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведь еще 1 марта 2018 года Владимир Путин официально объявил о том, что Россия добилась значительного прорыва в сфере разработки гиперзвуковых вооружений, в числе которых был назван и "Авангард", способный прорывать любые рубежи ПРО противника. В тот же мартовский день в Белом доме США, в Пентагоне, в американских СМИ стали раздаваться ехидные реплики: "Путин показал сказочные мультики!", "Кремль блефует!", "Такого оружия у русских нет и не может быть!", "Ракета с такой скоростью не может летать!".

Но уже через несколько месяцев тот же Пентагон с подачи своей разведки был вынужден публично уныло признать - такое оружие у русских действительно есть. И даже уточнил: в Оренбургской области дислоцирована Домбаровская ракетная дивизия РВСН, на вооружении которой стоят межконтинентальные баллистические ракеты РС-18 комплекса «Авангард».

А не так давно министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу добавил: «К концу года в той же Оренбургской области будет готова инфраструктура для постановки на боевое дежурство ещё двух ракет комплекса «Авангард».

Ну а теперь сами и прикиньте. Допустим, наш «Авангард» стоит где-нибудь под Петропавловском-Камчатским. Расстояние от него до Вашингтона - 8 тысяч 450 км. А наша ракета может развивать скорость до 37 км в час. Следовательно, лету ей до столицы США - не больше 5 минут. Да, ПРО США сможет засечь старт «Авангарда» и привести в боеготовность противоракеты. Но как в нее прицелиться, как рассчитать траекторию для поражения, если она не только летит с сумасшедшей скоростью, от которой даже самые мощные компьютеры ПРО США «с ума сходят», но еще и маневрирует по высоте и курсу безо всякой логики. Так что генерал Ванхерк абсолютно прав: «оборона от гиперзвукового оружия не успевает за его развитием». И наверняка еще долго-долго не будет успевать...

Президент России Владимир Путин, слева, вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и Главнокомандующим Сухопутными войсками генералом А. Валерий Герасимов смотрите видеозапись испытательной стрельбы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ "КП"

«Авангард» - российский гиперзвуковой ракетный комплекс стратегического назначения, сочетающий в себе возможности межконтинентальной баллистической ракеты и маневрирующего боевого блока. Является самым быстрым боевым летательным аппаратом в мире.

Первый пуск ракеты «Авангард» состоялся в 2011 году.

Финальное испытание «Авангарда» (перед началом серийного производства) было проведено в марте 2015 года. 26 декабря 2018 года, с территории Оренбургской области был осуществлён первый официальный учебно-боевой пуск ракеты «Авангард». Ракета смогла разогнаться до скорости в 33 тыс. км\ч., и успешно поразить цель на полигоне «Кура» (хотя, по оценкам некоторых экспертов, "изделие" может развивать скорость и до 37 тыс. км\ч).

Боевая часть ракеты состоит из трёх отдельных ударных блоков, каждый из которых способен независимо от другого поражать цели. «Авангард» может оснащаться ядерными зарядами, мощностью порядка 250 килотонн в тротиловом эквиваленте.

С 2019 года «Авангард» принят на боевое дежурство.

Комплекс разработан специалистами НПО машиностроения из подмосковного Реутова. Недавно Путин наградил главного конструктора Герберта Ефремова орденом Святого апостола Андрея Первозванного с мечами за разработку и создание гиперзвуковой системы «Авангард».

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