Евросоюз стал крупнейшим в мире покупателем сжиженного газа

ЕС обошел Японию, Китай и Южную Корею по объему закупок сжиженного природного газа Фото: REUTERS

Евросоюз вышел на первое место в мире по объему закупок сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает издание Financial Times.

Страны ЕС в 2022 году импортировали 101 млн тонн СПГ, что на 58% выше, чем годом ранее. Эксперты связывают это снижением поставок трубопроводного газа из России.

Таким образом, доля Европейского союза в импорте СПГ составила 24%. Это позволило обойти по этому показателю прежних лидеров: Японию (17%), Китай (15%) и Южную Корею (11%).

Как ранее писал сайт KP.RU, страны Евросоюза согласовали динамический потолок цен на газ в размере 180 евро за 1 МВт·ч (около 2000 долларов за тысячу кубометров). Это условие начнет действовать с 15 февраля 2023 года. Слово "динамический" означает, что в случае чего потолок можно перевесить чуть повыше или пониже.

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