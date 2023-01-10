Жительница Польши выгнала из дома украинскую беженку из-за пельменей
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Жительница Польши поссорилась с украинской беженкой и выгнала ее из дома. Причиной ссоры, как объяснила хозяйка дома, стали пельмени.
Как передает издание Noizz.pl, полячка Тереза решила приютить у себя украинку Наталью и ее дочь, предложив ей готовить пельмени и борщ на продажу. Украинка лепила пельмени, хозяйка дома расфасовывала и отвозила их клиентам. Со временем беженка начала устанавливать на кухне свои порядки и занимала ее по несколько часов в день, сообщила Тереза.
«Главной проблемой оказались эти несчастные пельмени. Я иначе представляла себе эту помощь. Вернувшись, я сказала мужу: если я еще когда-нибудь захочу пригласить кого-то к себе пожить, дай мне в лоб, чтобы привести в чувство», – рассказала женщина.
Как писал сайт KP.RU, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщили, что власти страны стали бороться со злоупотреблениями помощью, которые происходят среди беженцев из Украины.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:
Как поступить с деятелями культуры России, которые предали нашу страну?