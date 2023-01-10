CBS News: секретные документы периода вице-президентства Байдена случайно найдены в его офисе

Джо Байден Фото: REUTERS

Секретные документы периода работы Джозефа Байдена вице-президентом в администрации Барака Обамы случайно обнаружены в офисе аналитического центра "Байден Пенн центр", принадлежащего нынешнему главе Белого дома. Об этом сообщает телеканал CBS News.

По данным источников, речь идет о порядка десяти документах, которые находились в папках с обычными офисными бумагами. При этом американский лидер утверждает, что ничего не знает о содержании указанных документов.

Журналисты уточнили, что неожиданная находка обнаружилась накануне промежуточных выборов в ноябре, когда поверенные Байдена разбирали вещи, чтобы освободить офис в "Байден Пенн центре".

Нынешнего президента Соединенных Штатов проинформировал об этом его адвокат, после чего была инициирована передача секретных материалов в национальный архив. Они не были предметом запросов или расследований, добавили в телеканале.

Как писал сайт KP.RU, Джозеф Байден в ходе своего визита в приграничный город Эль-Пасо заявил, что пребывал "в секретных службах" Польши и Украины. Об этом он заявил одному из сотрудников контрольно-пропускного пункта на американо-мексиканской границе в момент приветствия. Затем президент добавил, что оговорился.

Ранее Джо Байден забыл, что он президент, и прилюдно назвал себя сенатором. Конфуз произошел во время мероприятия в Белом доме, которое было посвящено окончанию священного для мусульман месяца Рамадан.

Представляя собравшимся сотрудницу Института Байдена при Университете Делавэра Мадину Уилсон-Энтон, президент США собирался подчеркнуть, что он является единственным выходцем из штата Делавэр, занявшим эту должность, но вместе этого назвал себя единственным сенатором из Делавэра.