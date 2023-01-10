Роспотребнадзор не планирует расширять профилактические меры по гриппу

В России не планируют вводить дополнительных мер против гриппа Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В России не планируется расширять профилактические меры в связи с высокой заболеваемостью гриппом. Об этом сообщает со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал РИА Новости во вторник, 10 января 2023 года.

В ведомстве уверены, что вся необходимая профилактика распространения инфекции уже ведется на территории страны.

Как ранее писал сайт KP.RU, в российских больницах и поликлиниках начнут бесплатно тестировать на грипп и ОРВИ. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

В постановлении также говорится, что тестирование проводится при наличии показаний врача. Оно может вестись одновременно и на грипп, и на коронавирус.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе конференции с президентом России Владимиром Путиным заявила, что необходимо проводить тестирование на грипп граждан, у которых присутствуют явные симптомы ОРВИ. Эксперт также добавила, что важно различать коронавирус, грипп, а также другие вирусные инфекции.