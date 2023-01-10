Швеция допускает размещение у себя ядерного оружия в мирное время Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ядерное оружие может быть размещено на территории Швеции в мирное время, считает премьер-министр страны Ульф Кристерссон.

«Несмотря на то, что другие страны Скандинавии считают это маловероятным, мы считаем, что размещать ядерное оружие на нашей территории в мирное время вполне возможно», – заявил он на ежегодной национальной конференции Folk och Forsvar

Швеция готова присоединиться к НАТО без формальных условий, отметил премьер королевства. По словам Кристерссона, его страна имеет несколько преимуществ, например географическое положение, обороноспособность, сильную экономику, интернационализм и приверженность миру и глобальной безопасности.

Напомним, ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна при вступлении в Североатлантический альянс не будет размещать на своей территории ядерное оружие. Он отметил важность одновременного вступления в НАТО Финляндии и Швеции. По его словам, это обусловлено оборонительными интересами двух стран.