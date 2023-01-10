Депутат Госдумы Водолацкий назвал несбыточными планы Киева по наступлению на Ростов и Таганрог Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Планы украинского руководства по наступлению на Ростов-на-Дону и Таганрог неосуществимы, поскольку у Вооруженные силы России не позволят сделать этого, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Это все связано лишь с одним поднятием боевого духа укрофашистов для того, чтобы они дальше уничтожали свой украинский народ на полях СВО. Планы никогда не будут применены, потому что у нас достаточно сил и средств для того, чтобы дать по зубам, как и столетия делали наши предки», – заявил он в беседе с РИА Новости.

По мнению парламентария, сейчас подобных планов у Киева в действительности нет, но вооружение украинской армии представляет опасность для приграничных российских городов. В связи с этим депутат призвал уничтожать это оружие до подхода к линии соприкосновения.

Напомним, ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины планировало организовать наступление на Таганрог и Ростов-на-Дону, однако в итоге им пришлось отступать со своих позиций.