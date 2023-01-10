Шойгу заявил, что Минобороны России расширит арсенал ударных средств в 2023 году

Сергей Шойгу Фото: Министерство обороны РФ

Министерство обороны России расширит арсенал современных ударных средств в 2023 году. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ во вторник, 10 января.

"В наших ближайших планах - расширение арсеналов современных ударных средств", - подчеркнул Шойгу.

По его словам, также будет проводиться совершенствование системы управления и связи, в том числе за счет применения искусственного интеллекта.

Другими направлениями совершенствования министр обороны РФ назвал развитие ядерной триады, которая является гарантом суверенитета страны, а также повышение боевой готовности Воздушно-комических сил в части работы истребителей, бомбардировщиков и беспилотников в зоне действия современных систем противовоздушной обороны.

Как ранее писал сайт KP.RU, Сергей Шойгу выступил с инициативой увеличить призывный возраст россиян. Инициатива предусматривает рост как минимального, так и предельного возраста, в котором призывают на срочную службу в армии. Первая планка должна поняться до 21 года, а вторая - до 30 лет, уверен Шойгу.

По оценке главы Минобороны, реформу следует проводить поэтапно. Руководитель оборонного ведомства уверен, что это повысит боеготовность российских Вооруженных сил.

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