Фигуриста Романа Костомарова перевели в больницу в Коммунарке

Роман Костомаров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олимпийский чемпион, российский фигурист Роман Костомаров продолжит лечение в столичной больнице в Коммунарке, так как принято решение о его переводе. Об этом сообщается в телеграм-канале телеканала "360".

Информацию подтвердил отец спортсмена.

Как ранее писал сайт KP.RU, Роман Костомаров попал в реанимацию с диагнозом "пневмония". Фигурист госпитализирован в ночь на 10 января.

"КП-Спорт" уточняет, что Романа Костомарова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), при этом состояние спортсмена стало ухудшаться.

Ранее сообщалось, что Никита Михалков пятые сутки находится в реанимации. Хороших новостей о состоянии именитого режиссера на 10 января 2023 года поклонники по-прежнему не могут дождаться. Но есть неприятные. У мэтра наблюдаются проблемы с дыханием, пониженная сатурация, кашель.

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