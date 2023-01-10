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НовостиЭкономика10 января 2023 12:25

Дефицит бюджета России составил 3,3 триллиона рублей по итогам 2022 года

Это произошло из-за роста объемов привлечения средств финансового рынка, объяснил Силуанов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Дефицит бюджета России составил 3,3 триллиона рублей по итогам 2022 года

Дефицит бюджета России составил 3,3 триллиона рублей по итогам 2022 года

Фото: Архив "КП"

Дефицит бюджета России по итогам прошлого года составил 3,3 триллиона рублей, что равно 2,3% ВВП страны, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Мы увеличили объемы привлечения средств финансового рынка, в результате чего у нас увеличился дефицит бюджета. Этот дефицит составил 3,3 триллиона рублей или 2,3% ВВП», – сказал глава Минфина на заседании правительства России.

По словам Силуанова, в 2022 году в стране был перевыполнен план по доходам бюджета – их общий составил почти 28 триллионов рублей. Это на 2,8 триллиона рублей выше, чем было запланировано правительством. Как объяснил министр, рост доходов был достигнут за счет продаж энергоносителей, а также увеличения налога на добавленную стоимость в результате роста спроса в определенные периоды прошлого года.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года Министерство финансов РФ оценивало дефицит федерального бюджета по итогам 2022 примерно в 2% ВВП.