Дефицит бюджета России составил 3,3 триллиона рублей по итогам 2022 года Фото: Архив "КП"

Дефицит бюджета России по итогам прошлого года составил 3,3 триллиона рублей, что равно 2,3% ВВП страны, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Мы увеличили объемы привлечения средств финансового рынка, в результате чего у нас увеличился дефицит бюджета. Этот дефицит составил 3,3 триллиона рублей или 2,3% ВВП», – сказал глава Минфина на заседании правительства России.

По словам Силуанова, в 2022 году в стране был перевыполнен план по доходам бюджета – их общий составил почти 28 триллионов рублей. Это на 2,8 триллиона рублей выше, чем было запланировано правительством. Как объяснил министр, рост доходов был достигнут за счет продаж энергоносителей, а также увеличения налога на добавленную стоимость в результате роста спроса в определенные периоды прошлого года.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года Министерство финансов РФ оценивало дефицит федерального бюджета по итогам 2022 примерно в 2% ВВП.