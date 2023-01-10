Медведев предупредил об уголовной ответственности за срыв гособоронзаказа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские власти в случае необходимости будут вынуждены применять новые меры наказания за срыв выполнения контракта по гособоронзаказу, об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по контролю за производством военной техники и вооружений во время поездки на «61 бронетанковый ремонтный завод» в Санкт-Петербурге.

«Задачи здесь очевидные, их нужно оперативно решать. Ни в коей мере не допуская срыва тех сроков, которые утверждены. Потому что такие случаи, как известно, есть», - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что «в этой ситуации… никто не отменял ответственности - и ответственности самих заводов, и дисциплинарной ответственности для руководства».

Медведев напомнил, что в случае повторных нарушений, введено специальное уголовное наказание в соответствии с рядом статей УК РФ. Это новые нормы, они еще не применялись. Но надо понимать, что в случае необходимости мы их будем вынуждены применять.

Как писал сайт KP.RU, 24 декабря 2022 года президент России Владимир Путин сообщил, что всерьез рассчитывает на то, что в 2023 году государственный оборонный заказ в РФ будет выполнен полностью.

По мнению Путина, российские предприятия ОПК должны сделать все возможное и все от себя зависящее для полноценного выполнения гособоронзаказа в обозначенные властями сроки.

Также он отметил, что предприятия ОПК уже сейчас вносят большой вклад в развитие страны (их продукция, в частности, активно используется Вооруженными силами России в ходе специальной военной операции на Украине).

Ранее Путин создал специальную рабочую групп по вопросам мобилизации. Ее возглавил вице-спикер Совета Федерации РФ, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Напомним, 24 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий до 10 лет лишения свободы за нарушение условий государственного контракта в сфере гособоронзаказа.