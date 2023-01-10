Бербок заявила, что Германия поможет Украине достичь европейских стандартов

Германия намерена предложить Украине помощь для борьбы с коррупцией и достижения необходимых для вступления в ЕС стандартов Фото: REUTERS

Германия намерена предложить Украине помощь в борьбе с коррупцией и достижением необходимых для вступления в ЕС стандартов. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе визита в Харьков.

"Я хочу отметить успехи в процессе вступления (в ЕС). Мы в лице правительства ФРГ хотим сделать Украине конкретные предложения, чтобы добиться прогресса в укреплении верховенства закона, независимых институтов и борьбе с коррупцией, а также унификации со стандартами ЕС", - цитирует Бербок пресс-служба на сайте МИД Германии.

Она также заявила, что ей важно поддерживать Украину и ее граждан в период тяжелой во всех смыслах зимы.

Бербок в том числе пообещала со стороны Германии продолжать оказывать поддержку Украине как в гуманитарном, так и в военном плане.

"Это включает в себя зимнюю помощь, которую мы предоставили. Генераторы и трансформаторы, топливо и одеяла теперь спасают жизни на месте. И это включает в себя дальнейшие поставки оружия, которое необходимо Украине", - пишет пресс-служба МИД.

По ее словам, люди во всех частях Украины должны знать, что они могут рассчитывать на поддержку.