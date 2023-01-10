Украины вышла из правительственного соглашения с Россией о торговых представительствах

Украина расторгла соглашения с Россией о торгово-экономических представительствах от 29 апреля 2009 года Фото: REUTERS

Правительство Украины расторгло соглашения с правительством России о взаимном основании отделений торгово-экономических представительств при посольствах в каждой из стран. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель кабмина в парламенте Украины Тарас Мельничук.

"Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о взаимном учреждении отделений торгово-экономической миссии в составе посольства Украины в РФ и отделений торгового представительства РФ в Украине, подписанное 29 апреля 2009 в Москве", - заявил Мельничук.

После начала спецоперации РФ в Украине со стороны властей Киева последовали многочисленные санкции. Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции в отношении российских культурных деятелей. Всего в перечень попали 119 лиц, уточняется на интернет-портале украинского лидера.

Так, в санкционном списке оказались, в частности, режиссер Никита Михалков, певцы Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Дима Билан, Ирина Аллегрова и другие деятели культуры РФ.