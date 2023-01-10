Два человека пострадали при обстреле Шебекино в Белгородской области

В ходе обстрелов ВСУ 10 января Шебекино пострадало двое человек: мужчина и женщина Фото: REUTERS

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ходе обстрелов ВСУ 10 января Шебекино пострадало двое человек: мужчина и женщина. Об этом он информирует в своем телеграм-канале.

"В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. По предварительным данным, есть двое пострадавших - мужчина и женщина", - пишет глава региона.

Он уточнил, что данные по разрушениям населенного пункта уточняется. На месте событий задействованы все оперативные службы.

Напомним, вооруженные силы Украины во вторник, 20 декабря 2022 года, обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области. В результате обстрела пострадал один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, в результате атаки ВСУ треть жителей округа осталась без электричества. Глава региона пообещал, что энергоснабжение будет восстановлено в ближайшее время.