При обстреле ВСУ Белгородской области пострадал один человек Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Вооруженные силы Украины во вторник, 20 декабря, обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области, в результате пострадал один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Идет обстрел Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть один пострадавший – мужчина с переломами костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести он доставлен в районную больницу», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, в результате обстрела треть жителей города осталась без электричества. Глава региона пообещал, что энергоснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

Напомним, ранее девушка и мужчина пострадали в результате обстрела поселка Красная Яруга в Белгородской области. Девушке с осколочными ранениями оказана помощь медиков на месте, отправлена на амбулаторное лечение. У мужчины контузия, медпомощь оказана, от госпитализации отказался.

Накануне около 14 тысяч жителей города Шебекино Белгородской области остались без света после обстрела со стороны ВСУ.