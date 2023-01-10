Российские военные рассказали о танковой дуэли с ВСУ на Донбассе Фото: REUTERS

Российские мобилизованные и добровольцы в ВС в составе 59-го танкового полка 144-й мотострелковой дивизии ЗВО состязались в танковой дуэли с ВСУ на Донбассе. Об этом пишет корреспондент РИА Новости.

Мобилизованный наводчик-оператор экипажа "Пламя" с позывным Дим Димыч рассказал, что их задачей было вычислить конкретные координаты бронемашин Украины, пока два других российских танка производили отвлекающий маневр. По его словам, стрельба началась после того, как украинские войска открыли огонь.

"Вражеский танк выстрелил, и тогда я уже, собственно говоря, стал искать его в прицел, когда увидел — нанес ответный огонь. Сделали ответный выстрел. Поразили (в ходе боя) два танка", - поделился он.

Бойцы также рассказали, что в основном они действуют с закрытых огневых позиций, однако периодически происходят и прямые "стычки" с ВСУ.

"Мы выдвигаемся уже не первый раз туда: каждый раз, выдвигаясь, ждем ответку, ждем засаду, но тем не менее задача должна быть выполнена. Самое сложное — это поиск цели. Ты прекрасно понимаешь, когда едешь, что все в один момент может закончиться, но тем не менее ты берешь, едешь и выполняешь поставленную задачу", - уточнил Дим Димыч.

Сегодня, сайт KP.RU писал, что подходят к концу бои в двух стратегически важных городах на Донбассе: Соледар и Артемовск (Бахмут). Первый из них уже частично взят российскими войсками, а ВСУ готовятся его сдать полностью. К такому выводу пришел военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, который рассказал о событиях последних дней на Донбассе.

Коц отмечает важность взятия Соледара для "изголодавшейся по серьезным успехам российской армии". По его словам для ВС РФ вход в город имеет и стратегическое, и психологическое значение.