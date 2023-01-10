Военкор Коц: Украина готовится к сдаче Соледара

Подходят к концу бои в двух стратегически важных городах Соледар и Артемовск Фото: REUTERS

Подходят к концу бои в двух стратегически важных городах на Донбассе: Соледар и Артемовск (Бахмут). Первый из них уже частично взят российскими войсками, а ВСУ готовятся его сдать полностью. К такому выводу пришел военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, который рассказал о событиях последних дней на Донбассе.

"Верный признак того, что Киев подошел к стадии принятия неизбежного - эти двое всегда появляются там, где скоро придется зраду (проигрыш по укр.) превращать в перемогу (победу по укр.). Также было и перед оставлением украинскими войсками Северодонецка, и перед нашим взятием Лисичанска", - пишет военкор.

Коц отмечает важность взятия Соледара для "изголодавшейся по серьезным успехам российской армии". По его словам для ВС РФ вход в город имеет и стратегическое, и психологическое значение.

"С одной стороны, после череды вынужденных, но от этого не менее обидных перегруппировок, важно почувствовать вкус победы. Пусть она и достается нам дорогой ценой", - говорится в публикации.

Описывая серьезность событий, происходящих на Донбассе, Коц подчеркнул, что у Соледара и Артемовска (Бахмута) есть еще одна важная роль, которую уже прозвали "Бахмутской мясорубкой", так как там стороны "понесли довольно серьезные потери".

Напомним, замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила о штурме российскими войсками Соледара в ДНР. По ее информации, войска России совершили перегруппировку, направил дополнительно штурмовые отряды, "сменил тактику и начал мощный штурм". Вместе с тем ВС применяют массированно артиллерию, системы залпового огня и минометы.

"Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты", - пишет Маляр.