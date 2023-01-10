США проведут подготовку ВСУ к обращению с Patriot на следующей неделе Фото: REUTERS

В Пентагоне заявили, что США на следующей неделе начнут обучение ВСУ по использованию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на базе в штате Оклахома. Об этом сообщили в Минобороны США.

"Я могу подтвердить, что подготовка украинских сил на системах ПВО Patriot начнется уже на следующей неделе в Форт-Силл, штат Оклахома", - подтвердил пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер, уточнив, что в Форт-Силл расположен тренировочный центр, где обучают зенитчиков из союзных США стран.

По его словам, военные США рассчитывают за несколько месяцев ускоренно подготовить 90-100 военных Украины к применению и обслуживанию комплексов Patriot, первая батарея которых поступила на вооружение в последнем пакете помощи Украине.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot планируется развернуть на территории страны в кратчайшие сроки. Соответствующее заявление прозвучало в ходе онлайн-брифинга в среду, 4 января 2023 года.

По его словам, соответствующая договоренность достигнута в переговорах президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Джозефа Байдена.