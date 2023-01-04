Кулеба заявил, что Украина развернет системы Patriot в "максимально короткие сроки"

Дмитрий Кулеба Фото: EAST NEWS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot планируется развернуть на территории страны в кратчайшие сроки. Соответствующее заявление прозвучало в ходе онлайн-брифинга в среду, 4 января 2023 года.

"Ожидаем развертывания Patriot в максимально короткие сроки, - заявил Кулеба. - Подготовка к передаче этих систем уже началась".

По его словам, соответствующая договоренность достигнута в переговорах главы Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джозефа Байдена. При этом сроки поставок и их объемы не уточняются.

Как ранее писал сайт KP.RU, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит Украине дополнительную военную помощь на $1,85 млрд, и этот очередной пакет включает поставку систем Patriot.

Напомним, обозреватель Пол Иддон уверен, что Россия может уничтожить американские ЗРК Patriot в случае их поставки на Украину, воспользовавшись слабым местом этого вооружения.

По его словам, российские Вооруженные силы легко воспользуются низкой мобильностью данной противовоздушной системы, которую очень сложно увести из-под удара.

Аналогичную оценку озвучил президент России Владимир Путин, пообещав "пощелкать "Пэтриоты".