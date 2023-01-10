У Байдена обнаружили секретные документы с данными разведки по Украине, Ирану и Британии Фото: REUTERS

Среди документов времен вице-президентства Джо Байдена, обнаруженных в офисе аналитического центра в Вашингтоне, нашли секретные данные разведки по Украине и Ирану и Великобритании. Об этом информирует CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Среди секретных документов времен работы Байдена вице-президентом, обнаруженных в частном офисе прошлой осенью, оказались данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании", - сообщает телеканал.

Ранее сайт KP.RU писал, что секретные документы периода работы Джозефа Байдена вице-президентом в администрации Барака Обамы случайно обнаружены в офисе аналитического центра "Байден Пенн центр", принадлежащего нынешнему главе Белого дома.

Нынешнего президента Соединенных Штатов проинформировал об этом его адвокат, после чего была инициирована передача секретных материалов в национальный архив. Они не были предметом запросов или расследований, добавили в телеканале.