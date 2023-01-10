Читатели En Son Haber раскритиковали скандальное поведение офицера ВСУ в Париже

Пресс-офицер ВСУ вызвала шок у общественности своим отдыхом в Париже. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Пресс-офицер ВСУ Иванна Плантовская попала под шквал критики после того, как опубликовала в социальных сетях свои фото на отдыхе в Париже. Плантовская сфотографировалась в довольно откровенных нарядах на фоне Эйфелевой башни и на парижских улицах. Кроме того, она опубликовала видео, на котором «отжигает» в ночном клубе.

Пикантный фотоотчет пресс-офицера о проведенном в Париже отпуске вызвал негативную реакцию не только у украинцев. Так, Плантовскую высмеяли читатели турецкой газеты En Son Haber. Досталось в комментариях и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Большинство комментаторов отметили, что «официальный представитель под стать президенту-комику».

«У марионеточного шута вроде Зеленского может быть только такой представитель. Страну загнали в тупик», - написал один из пользователей.

«Солдаты идут на смерть, а сами руководители — на потеху», - написал другой.

Ранее Зеленский назначил сексолога Олесю Илащук послом Украины в Болгарии. Илащук не имеет ни профильного образования, ни опыта работы в какой-либо государственной структуре.

Тем временем, пока Украина замерзает, жена Зеленского прошлась по парижским бутикам и просадила 40 тыс долларов.