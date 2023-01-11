FT: Турция начала поставлять Украине кассетные боеприпасы времен холодной войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С ноября 2022 года Турция начала поставлять Украине кассетные боеприпасы американского образца времен холодной войны. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и Европейского союз.

«Турция с конца 2022 года начала отправлять на Украину разработанные США кассетные бомбы, используемые в артиллерии», - сказано в материале.

Отмечается, что поставляемое на Украину вооружение было изготовлено во времена холодной войны, а предназначено для «уничтожения российских танков и военнослужащих на поле боя». Уточняется, что «Турция оказалась единственным местом», где Украина смогла достать кассетные боеприпасы, после того, ей отказали США.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает план Киева из десяти пунктов по урегулированию ситуации на Украине. Глава ведомства также отметил, что Москва на данный момент выражает готовность к переговорам, а турецкая сторона ведет активную работу в этом направлении.

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