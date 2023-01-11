Движение за права темнокожих Black Lives Matter потребовало распустить полицию в США Фото: REUTERS

Движение за права темнокожих Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») призвало распустить американскую полицию, назвав самих сотрудников правоохранительных органов убийцами.

«Мы не относимся с уважением к убийцам. Распустить всех полицейских. К черту полицию», - сказано в опубликованном в Twitter заявлении.

Заявление Black Lives Matter появилась на фоне Дня уважения к сотрудникам правопорядка, который отмечается в Соединенных Штатах 9 января. Активисты также выступают за прекращение финансирования правоохранительных органов и борется за «расовую справедливость», организуя и проводя погромы.

Напомним, в начале марта прошлого в рамках Недели моды в Париже певец Канье Уэст появился в толстовке с надписью White Lives Matter. Подобный слоган был придуман в пику движению Black Lives Matter. Как писал сайт KP.RU, действие певца вызвало неодобрение, позже его страницы были заблокированы в нескольких соцсетях, а концерн Adidas заявил о намерении разорвать сотрудничество.