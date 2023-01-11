Минэнерго Казахстана заявило, что Россия поддержала транзит нефти по «Дружбе» в Германию

Казахстан планирует направить через трубопровод «Дружба» 1,5 млн тонн нефти в Германию Фото: REUTERS

Казахстан планирует поставить в Германию до 1,5 миллиона тонн нефти через российский трубопровод «Дружба», Россия устно подтвердила свое согласие, сообщил министр энергетики республики Болат Акчулаков.

«Мы ждали официального подтверждения от коллег из России на пропуск через территорию Российской Федерации, поэтому здесь устное подтверждение мы имеем», – рассказал он журналистам.

По его словам, в настоящее время Казахстан приготовил первую партию нефти в 20 тысяч тонн, пока предполагается поставить до 1,5 миллиона тонн. Общий объем, который был запрошен у Казахстана, составляет до 6 миллионов тонн, отметил министр. Акчулаков подчеркнул, что мощностей у Казахстана хватает, а больших проблем с Россией в отношении прокачки нефти никогда не было.

Напомним, ранее глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что ФРГ рассчитывает на поставки нефти из Казахстана по трубопроводу «Дружба». По его словам, он уже обсудил этот вопрос с главой минэкономики Казахстана.