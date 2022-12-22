Казахстан пообещал Германии поставки нефти по трубопроводу «Дружба»

Казахстан пообещал Германии поставку нефти по трубопроводу "Дружба". Фото: REUTERS

Германия рассчитывает на поставки нефти из Казахстана по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил в среду 21 декабря министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

По словам Хабека, он уже обсудил этот вопрос с главой минэкономики Казахстана.

«Поставки нефти из Казахстана не подпадают под действие эмбарго», - цитирует Хабека ТАСС.

Напомним, шестой пакет санкций Евросоюза, включающий эмбарго на импорт нефти из РФ, вступил в силу с 5 декабря текущего года. Кроме того, запрещается предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций. Исключение - если топливо было продано по цене не выше определенного потолка. Аналогичный запрет вводят страны G7.

Эксперты считают, что от введения потолка цен на российскую нефть больше всего пострадает Евросоюз.

Тем временем Евросоюз охвачен дизельным кризисом. Уже этой зимой запасы дизтоплива в Европе из-за эмбарго на российскую нефть могут опуститься до минимума.