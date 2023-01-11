Зеленский заявил участникам «Золотого глобуса», что третьей мировой войны не произойдет

Зеленский уверен, что третьей мировой войны не будет Фото: REUTERS

Третьей мировой войны не произойдет, уверен президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил в своем видеообращении к участникам церемонии вручения наград ассоциации «Золотой глобус».

«Первая мировая война забрала миллионы жизней, вторая мировая война забрала десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет – это не трилогия», – сказал украинский лидер.

В марте 2022 Зеленский допустил, что в случае невозможности организовать его переговоры с президентом России Владимиром Путиным либо их провала может начаться третья мировая война.

Напомним, в конце прошлого года эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли в статье для американского издания 19Fortyfive описал пять сценариев начала третьей мировой войны.

По его мнению, мировая война может разгореться из регионального конфликта. Фарли отмечает, что в 2022 году мир подошел к войне великих держав ближе всего с того момента, как окончилась холодная война, и перечисляет пять кризисных ситуаций, которые могут спровоцировать третью мировую.

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