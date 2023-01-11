Посол России в Канаде Степанов назвал нелепой военную помощь Оттавы Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оказание Канадой военной помощи Украине выглядит нелепо на фоне проблем внутри самой Канады, считает посол России в Оттаве Олег Степанов.

«Кабинет Трюдо, направляющий деньги на разжигание конфликта и поддержку нелегитимного режима за тысячи километров от Канады, выглядит нелепо. Смешно на фоне всех внутренних проблем Канады», – заявил дипломат в беседе с РИА Новости.

Ранее министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что Оттава закупит у Соединенных Штатов зенитно-ракетный комплекс NASAMS для поставки Вооруженным силам Украины.

Как писал сайт KP.RU, в октябре 2022 власти Канады анонсировали новый пакет военной помощи Украине на сумму 34,1 миллиона долларов. В него вошли 155-мм артиллерийские снаряды стандарта НАТО и взрыватели и зарядные устройства, совместимые гаубицами M777. Также Оттава предоставила Киеву услуги спутниковой связи и 400 000 единиц зимней одежды, в том числе куртки, брюки, ботинки и перчатки.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад всерьёз взялся перевооружать Украину: какие проблемы это несёт России (подробнее)