Минцифры разрабатывает план по возвращению IT-специалистов из-за границы Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Министерство цифрового развития разрабатывает пакет мер по возвращению уехавших страны IT-специалистов, рассказали участники рынка информационных технологий.

По информации «Коммерсанта», в конце прошлого года ведомство начало проводить совещания с представителями ассоциаций и компаний IT-сектора совещания, на которых обсуждались варианты возвращения Россию специалистов.

Как рассказал изданию глава НП «Руссофт» Валентин Макаров, среди обсуждаемых мер – предоставление «брони» от призыва в армию и оплата перелета в Россию. Вместе с тем рассматриваются и «жесткие» варианты, в частности запрет удаленной работы и повышение налогов до 30%.

В свою очередь глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов сообщил, что на совещаниях обсуждалась только частичная оплата перелета из-за границы, а также повышение НДФЛ с 13% до 30% для тех, кто работает за рубежом, даже если они формально остаются налоговыми резидентами России.

В самом министерстве газете сообщили о разработке дополнительных мер поддержки развития IT-компаний, работающих в РФ. В ведомстве отметили, что не поддерживают предложение о запрете на удаленную работу из-за границы и введении заградительных налогов, поскольку считают такие меры вредными для отрасли.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Минцифры Максут Шадаев выступил против ограничений на выезд IT-специалистов из России. Он призвал уехавших за рубеж вернуться в РФ и спокойно работать.