Глава Минцифры Шадаев выступил против ограничений на выезд IT-специалистов из России Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Министерство цифрового развития России выступает против введения ограничений на выезд специалистов IT-отрасли за границу, заявил глава ведомства Максут Шадаев.

«Считаем, что здесь ограничений никаких не нужно. Более того, наверное, в этой ситуации они будут вредными», – сказал министр в ходе вебинара, который прошел в Telegram-канале Минцифры.

Шадаев призвал уехавших за рубеж IT-специалистов вернуться в Россию и спокойно работать либо продолжать работать на российские компании, находясь за границей.

Как писал сайт KP.RU, ранее Шадаев сообщил, что около 100 тысяч IT-специалистов уехали из России в 2022 году. По его словам, порядка 80% из покинувших страну «айтишников» продолжают работать на компании из РФ, находясь на территории дружественных стран.

В конце августа глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко заявил, что более половины IT-специалистов, уехавших из России, планируют вернуться в ближайшие полгода. Эксперт отметил, что количество «айтишников», желающих вернуться, выросло, а их релокация сохраняет стихийный характер.