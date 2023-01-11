Не менее шести человек пострадали при нападении мужчины с ножом на вокзале в Париже Фото: REUTERS

Мужчина напал с ножом на посетителей Северного вокзала в Париже, рассказали источники, знакомые с подробностями инцидента.

По информации газеты Le Figaro, в результате нападения пострадали по меньшей мере шесть человек, в том числе сотрудник пограничной полиции. Злоумышленник был нейтрализован правоохранителями.

Как сообщили в Национальной компании французских железных дорог, нападавший получил ранение и был госпитализирован.

Напомним, в декабре 2022 в Париже 69-летний мужчина открыл стрельбу, убив трех человек. Погибшие – двое мужчин и женщина – были курдами по национальности. Двое раненых находятся в критическом состоянии. Атака на мирных горожан произошла неподалеку от курдского культурного центра.

Как писал сайт KP.RU, после этого курдская община организовала манифестацию в память о трех убитых представителях диаспоры. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы восстановить остановить участников акции. К началу манифестации, организованной Демократическим советом курдов Франции, собралось около двух тысяч протестующих.