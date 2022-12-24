В Париже произошли массовые столкновения курдов с полицией поле убийства трех активистов

Представители курдов отреагировали на убийство как на действия с проявлением этнической нетерпимости Фото: REUTERS

Парижская полиция применила слезоточивый газ, чтобы восстановить остановить протестующих на манифестации курдов, организованной 24 декабря в память о трех убитых накануне представителях диаспоры. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на корреспондента с места событий.

К началу манифестации, организованной Демократическим советом курдов Франции, собралось около 2 тыс. протестующих. Доступ к площади Республики перекрыла полиция.

Ранее, подозреваемый в стрельбе на улице Энгиен напал на людей в Курдском культурном центре имени Ахмета Кая и в близлежащем курдском кафе, в связи с чем представители диаспоры отреагировали на происшествие как на действия с проявлением этнической нетерпимости.

На записях Reuters с места событий видно, как в протестных акциях принимают участие представители курдской диаспоры, которые скандируют лозунги против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. У многих манифестантов имеется атрибутика с символикой курдских организаций левого толка.

Манифестация быстро переросла в столкновения с полицией. Несколько драк произошло между протестующими и правоохранительными органами. Затем они начали блокировать улицы: взялись за руки и образовывая цепи.

Конфликт Турции с курдами тянется довольно давно. Еще в 2019 году курды пригрозили Турции "тотальной войной" в случае вторжения в Сирию и проведения операции по зачистке приграничный территорий.

Уже в 2022 году турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что воздушные обстрелы Турции курдских территорий на севере Сирии и Ирака является только началом.

"Удары с воздуха по террористам в Сирии и Ираке являются только началом. Мы приступим к проведению операции в самое подходящее для нас время. Администрации в Сирии и Ираке не должны ощущать опасность. Мы намерены обеспечить территориальную целостность этих стран", – сказал политик на заседании правящей партии.