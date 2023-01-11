Российские войска освободили поселок Подгородное в пригороде Артемовска Фото: Дмитрий СТЕШИН

Штаб Донецкой Народной Республике (ДНР) в среду, 11 января, заявил, что Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный поселок Подгородное, расположенный пригороде Артемовска к югу от Соледара, где, как отмечается, на данный момент идут ожесточенные бои.

«По состоянию на 11 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Подгородное», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба ДНР.

Напомним, в минувший понедельник, 9 января, Штаб ДНР сообщил, что российские военные освободили населенный пункт Бахмутское, который находится к северо-востоку от Артемовска, а сегодня, , 11 января, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сказал о том, что на фоне последних событий наступает переломный момент на пути к освобождению всей территории республики.