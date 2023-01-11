Врач Рэнсом рассказал об ужасном состоянии британских больниц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Больницы Великобритании пришли в ужасное состояние и стали хуже, чем на Украине, заявил врач из Брайтона Пол Рэнсом.

В беседе с The Argus, он рассказал, что система здравоохранения Соединенного Королевства страдает от недостатка финансирования и чрезвычайно плохо организована. По словам врача, «на Украине, в Грузии, Шри-Ланке, Зимбабве и многих других местах редко можно увидеть коридоры, переполненные пациентами».

В британских больницах, сообщил Рэнсом, медперсоналу приходится выбирать из самых тяжелых пациентов, чтобы доставить их в реанимацию, «в которой уже вдвое больше коек». Как отметил специалист, правительство Великобритании неправильно выбрало приоритеты, направляя огромные средства на помощь Украине. По его мнению, гуманитарные усилия необходимо перенаправить «в коридоры британских больниц, а не в конфликтные страны».

Напомним, ранее жители Великобритании резко осудили планы властей отправить Украине танки Challenger 2. Так, читатели Daily Mail сочли намерения Лондона предательством, поскольку власти недостаточно финансируют социальную инфраструктуру для самих британцев.