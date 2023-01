Британцев разозлили планы Лондона отправить Украине танки Challenger 2 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Великобритании резко осудили планы властей отправить Украине танки Challenger 2. Так, читатели Daily Mail сочли намерения Лондона предательством, поскольку власти недостаточно финансируют социальную инфраструктуру для самих британцев.

«Если у Британии есть такие деньги, финансируйте нашу систему здравоохранения и сделайте ее такой же хорошей, как для Сунака и его правительства. Тогда она была бы лучшей в мире!» – возмутился пользователь deb notts.

«Спросите британских налогоплательщиков, прежде чем тратить миллионы наших денег. Предатели», – написал читатель Emigrate if you can.

«Бездонная яма денег для мигрантов и войн. Для нас же ничего нет», – заявил TheUnbeliever.

«Это марионеточное правительство тратит миллионы британских налогоплательщиков, снабжая Украину танками, прекрасно зная, что эти деньги никогда не вернутся. Тем временем инфраструктура разваливается из-за отсутствия финансирования», – высказался SECRET SAM.

Напомним, накануне стало известно, что Великобритания впервые рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как поступить с деятелями культуры России, которые предали нашу страну?