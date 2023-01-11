Песков не знает, есть ли у Медведчука российское гражданство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос о том, есть ли у находящегося в России украинского политика Виктора Медведчука гражданство Российской Федерации, а также о его возможности получения в будущем.

«Не могу ничего сказать на этот счет», - заявил представитель Кремля журналистам в среду, 11 января, в ответ на соответствующий вопрос.

Как писал сайт KP.RU, накануне президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение о лишении украинского гражданства четверых депутатов Верховной рады «на основании материалов, подготовленных СБУ и государственной миграционной службой», подчеркнув, что это не последнее подобное решение. Речь шла о Викторе Медведчуке, Андрее Деркаче, Тарасе Козаке и Ренате Кузьмине.

Напомним, в сентябре прошлого года врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что из украинского плена удалось освободить 56 человек, среди которых был и Виктор Медведчук.

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