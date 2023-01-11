Песков заявил об отсутствии перспектив мирных переговоров с Украиной Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии перспектив переговоров Москвы и Киев, отметив, что это невозможно пока действует закон о запрете президенту Украины вести их.

«Когда закон Украины запрещает президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами какой-то диалог … когда западники … не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы ... не приходится», - заявил представитель Кремля.

Песков также заявил готовности Москвы решать проблемы путем переговоров, а также о том, что ранее президент России Владимир Путин неоднократно говорил об этом. «И, безусловно, достижение наших целей мирными, политико-дипломатическими путями является предпочтительным вариантом», - отметил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает план Киева из десяти пунктов по урегулированию украинской ситуации, отметив, что Москва на данный момент выражает готовность к переговорам, а турецкая сторона в свою очередь ведет активную работу в данном направлении.

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