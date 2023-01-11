Таиланд собирается ввести сбор с иностранных туристов при въезде в страну

Таиланд введет сбор с иностранных туристов в размере 9 долларов с июня 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Таиланда собираются начать взимать сбор в размере 300 бат (около девяти долларов) с прибывших в страну иностранных туристов начиная с июня этого года. Такое заявление в среду, 11 января, сделал министр туризма и спорта Таиланда Пипат Ратчакитпракан.

«С иностранцев, имеющих разрешение на работу и пограничные пропуска, сборы взиматься не будут», - сказал глава ведомства, слова которого приводит тайская газета Bangkok Post.

Как уточнил министр, собранные деньги будут использовать для поддержки туристической индустрии, а также помощи туристам, пострадавшим от несчастных случаев. Ратчакитпракан отметил, что в этом году Таиланд ожидает примерно 25 миллионов туристов по сравнению с 11,8 миллионами годом ранее.

Напомним, предложение о туристическом сборе впервые было предложено в 2022 году. Как писал сайт KP.RU накануне Таиланд принял решение отменить объявленное ранее требование от посетителей страны предъявлять справку о вакцинации от коронавируса. Об этом в минувший понедельник, 9 января, сообщил министр здравоохранения страны Анутин Чарнвиракул.