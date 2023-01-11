Столтенберг призвал ЕС и НАТО усилить военную помощь Украине на фоне потери Соледара Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс и Европейский союз должны нарастить объемы своей военной помощи для Киева на фоне событий под Артемовском и Соледаром.

«В последние дни мы стали свидетелями сражений под Бахмутом и Соледаром в Восточной Украине. Это еще раз показывает…, как важно, чтобы мы усиливали нашу военную поддержку Украины», - заявил генсек альянса перед началом совместного заседания с Европейской комиссией, на котором обсуждается помощь Киеву, а также безопасность стран НАТО на фоне украинского кризиса.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил в ходе заседания, что Украине уже совокупно выделено 50 млрд евро.

Напомним, в понедельник, 9 января, Столтенберг не исключил возможность поставок украинской армии тяжелых танков, назвав увеличение поставок оружия дорогой к миру.

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