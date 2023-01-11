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НовостиОбщество11 января 2023 11:10

Освещавший события в Донбассе француз Боке попросил убежища в России

Обращение от волонтера поступило в середине декабря 2022 года
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Французский валонтер Адриан Боке

Французский валонтер Адриан Боке

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Французский волонтер Адриан Боке, который освещал боевые действия в Донбассе, попросил убежища у российских властей, сообщил источник, знакомый с вопросом.

По информации РИА Новости, обращение от Боке поступило в середине декабря прошлого года.

Весной 2022 года Боке приезжал на Украину с гуманитарной миссией в качестве волонтера. Француз, по его словам, стал свидетелем жестокой расправы украинских боевиков над российским офицером. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью KP.RU.

Как сообщил Боке, российских военнопленных привезли в ангар в пригороде города Буча в Киевской области, где боевики батальона «Азов»* разгружали полученные от волонтеров в обмен на обеспечение безопасности медицинские препараты.

Кроме того, француз рассказал о странностях, которые он видел в Буче. В частности, он обратил внимание на то, что руки некоторых лежащих на обочине дороги трупов были связаны чистой белоснежной тканью. Волонтер расценил это как доказательство того, что руки убитым связали после того, как эти люди были расстреляны, чтобы организовать постановочную съемку.

*Запрещенная в России террористическая организация

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