Освещавший события в Донбассе француз Боке попросил убежища в России

Французский валонтер Адриан Боке Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Французский волонтер Адриан Боке, который освещал боевые действия в Донбассе, попросил убежища у российских властей, сообщил источник, знакомый с вопросом.

По информации РИА Новости, обращение от Боке поступило в середине декабря прошлого года.

Весной 2022 года Боке приезжал на Украину с гуманитарной миссией в качестве волонтера. Француз, по его словам, стал свидетелем жестокой расправы украинских боевиков над российским офицером. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью KP.RU.

Как сообщил Боке, российских военнопленных привезли в ангар в пригороде города Буча в Киевской области, где боевики батальона «Азов»* разгружали полученные от волонтеров в обмен на обеспечение безопасности медицинские препараты.

Кроме того, француз рассказал о странностях, которые он видел в Буче. В частности, он обратил внимание на то, что руки некоторых лежащих на обочине дороги трупов были связаны чистой белоснежной тканью. Волонтер расценил это как доказательство того, что руки убитым связали после того, как эти люди были расстреляны, чтобы организовать постановочную съемку.

*Запрещенная в России террористическая организация

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