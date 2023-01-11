Канада закупит у США ЗРК NASAMS за 406 млн долларов, чтобы передать Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, который Оттава намерена закупить у Вашингтона, а позже передать Киеву, обойдется в 406 млн долларов. Об этом в среду, 11 января, сообщили в пресс-службе военно-воздушных сил Украины.

«Эта помощь на сумму примерно в 406 млн долларов США базируется на дополнительной военной помощи Украине на 500 млн долларов США, о которой премьер-министр Джастин Трюдо объявил 14 ноября 2022 года», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военно-воздушных сил.

Согласно данным ведомства, постоянная военная поддержка Канады будет включать в себя учебную миссию - операцию UNIFIER, а также передачу артиллерии, бронетехники, беспилотников и зимней одежды. Кроме того, речь идет и о постоянной работе Королевских военно-воздушных сил Канады по транспортировке военной помощи от стран – членов НАТО и их партнеров.

Напомним, российский посол в Канаде Степанов назвал нелепой военную помощь Оттавы, указав на то, что стране и без того хватает своих проблем.

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