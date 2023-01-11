Конгресс США расследует обстоятельства хранения секретных документов в офисе Байдена

Конгрессмен Комер просит администрацию президента к 23 января 2023 года предоставить документы из кабинета Байдена Фото: REUTERS

Комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США расследует обстоятельства хранения секретных документов президентом страны Джо Байденом, которые сохранились в офисе с периода работы в аналитическом центре. Об этом сообщил телеканал ABC.

"Комитет обеспокоен тем, что президент Байден своим неправильным обращением с секретными бумагами скомпрометировал источники данных и методы работы с ними", - следует из письма в распоряжении редакции, направленного председателем комитета Джеймсом Комером, республиканцем от штат Кентукки, к советнику Белого дома Стюарту Делери.

Конгрессмен просит администрацию президента уже к 23 января 2023 года предоставить комитету все найденные документы в кабинете Байдена, а также информацию об их хранении.

Вместе с тем Комер просит предоставить список людей, имеющих доступ в помещение, информацию о юристах президента и их статусе допуска, а также о файлах, которые обменивались Белый дом, Министерство юстиции США и Национальное управление архивов и документации (NARA).

Напомним, среди документов времен вице-президентства Джо Байдена, обнаруженных в офисе аналитического центра в Вашингтоне, нашли секретные данные разведки по Украине, Ирану и Великобритании.

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