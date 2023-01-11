Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика11 января 2023 12:35

В США узнали о призыве западных чиновников к ВСУ оставить Артемовск

Wall Street Journal: Западные чиновники призвали ВСУ отойти от Артемовска
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Западные чиновники призвали ВСУ отойти от Артемовска

Западные чиновники призвали ВСУ отойти от Артемовска

Фото: REUTERS

Западные и украинские чиновники призвали украинское командование отойти от города Артемовск в Донецкой народной республике, чтобы занять новую линию обороны.

По информации газеты Wall Street Journal, целый ряд западных и украинских чиновников, солдат и аналитиков считают, что Украина позволила Вооруженным сила РФ втянуть себя в бои за Артемовск «на условиях России». По их мнению, в результате этого Вооруженные силы Украины понесли большие потери, которые были необходимы для наступления весной этого года.

Напомним, в понедельник, 9 января, штаб ДНР сообщил, что российские военные заняли населенный пункт Бахмутское, который находится к северо-востоку от Артемовска. Сегодня, 11 января, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил о близости переломного момента в спецоперации на территории республики.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад всерьёз взялся перевооружать Украину: какие проблемы это несёт России (подробнее)