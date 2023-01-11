В США узнали о призыве западных чиновников к ВСУ оставить Артемовск

Западные чиновники призвали ВСУ отойти от Артемовска Фото: REUTERS

Западные и украинские чиновники призвали украинское командование отойти от города Артемовск в Донецкой народной республике, чтобы занять новую линию обороны.

По информации газеты Wall Street Journal, целый ряд западных и украинских чиновников, солдат и аналитиков считают, что Украина позволила Вооруженным сила РФ втянуть себя в бои за Артемовск «на условиях России». По их мнению, в результате этого Вооруженные силы Украины понесли большие потери, которые были необходимы для наступления весной этого года.

Напомним, в понедельник, 9 января, штаб ДНР сообщил, что российские военные заняли населенный пункт Бахмутское, который находится к северо-востоку от Артемовска. Сегодня, 11 января, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил о близости переломного момента в спецоперации на территории республики.

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