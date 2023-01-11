Эксперт по энергетической безопасности усомнился, что Индия присоединится к потолку цен на российскую нефть Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все активнее звучат предположения, что Индия может присоединиться к потолку цен на нефть из России. Но эксперты уверены, что этого не случится, так как Индия не пойдет на подобный шаг.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович объяснил, что если это произойдет, то Индии будет совершено невыгодно.

Индия сейчас получает нефть со скидкой, что выгодно для экономики страны. Сообщения индийских СМИ, аналитик называет вбросом.

- Россия продает Индии нефть с учетом всех сложившихся обстоятельств и не планирует пересматривать цену. Ниже, чем 60 долларов за баррель ресурс поставляться не будет, - заключил аналитик в беседе с газетой «Известия».

Тем временем, в Кремле отметили, что Россия пока не сталкивалась с потолком цен на энергоресурсы. Пока потери не фиксируются, сообщает RT.

Ранее появись новости, что цены на нефть марки Urals опустились ниже 40 долларов за баррель, передает "360".

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