Гуманитарный работник из США заявил, что поиск двух пропавших британцев в Соледаре продолжается три дня Фото: REUTERS

Двое британских волонтеров, оказывавших гуманитарную помощь и помогавших в эвакуации, вот уже три дня считаются пропавшими без вести. Их коллега из США заявил, что их поиски продолжаются, пишет газета Telegraph.

По словам гуманитарного работника из Штатов Кристиана Кэмпбелла, пропавшие 48-летний Бегшо и 28-летний Перри "двигались" в Соледар, "чтобы проводить эвакуацию в то время, как российские силы вели наступление на городок".

"Команды работают над тем, чтобы найти их", - цитирует газета Кэмпбелла.

"Мы очень обеспокоены и обеспокоены состоянием здоровья и местонахождением Криса прямо сейчас", - пишет издание со слов семьи г-на Пэрри, - он необыкновенный человек, сострадательный и заботливый, и его не отговорят от работы в Украине – спасения пожилых людей и инвалидов".

Журналистка Лорел Чор провела много времени с гуманитарными работниками в Украине и описал их "опасные и страшные" миссии, которые часто приводили их в "серые зоны" конфликта. Она написала в соцсетях, что мистер Бэгшоу был "тихим и сдержанным", но тем, кто "не останавливался ни перед чем, чтобы помочь тем, кому другие не смогли помочь".

Напомним, двое граждан Великобритании пропали без вести около Соледара на Донбассе, где идут боестолкновения, об этом сообщили в Нацполиции Украины на странице в соцсети.

"Полиция разыскивает двух волонтеров, пропавших вблизи Соледара", - говорится в сообщении.

Как уточняется, что 7 января в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение о пропаже двух волонтеров – граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет.

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