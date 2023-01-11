Умерла Татьяна Патиц, легендарная супермодель 1990х Фото: EAST NEWS

Умерла легендарная немецкая топ-модель и актриса Татьяна Патиц, "самая тихая и, возможно, самая активная из первых супермоделей", пишет издание Vogue. Ей было 56 лет.

Умерла Татьяна Патиц, легендарная супермодель 1990х Фото: EAST NEWS

"Татьяна всегда была европейским символом шика, как Роми Шнайдер и Моника Витти", - вспоминает директор по контенту Condé Nast и глобальный редакционный директор Vogue Анна Винтур, - она была гораздо менее заметной, чем ее сверстники - более загадочной, более взрослой, более недосягаемой - и в этом была своя привлекательность".

Родилась Патиц в Гамбурге у матери-эстонки и отца-немца, она переехала со своей семьей в Сканёр на юге Швеции, когда была совсем маленькой. В 1983 году, будучи 17-летним наездницей, она приняла участие в конкурсе элитных моделей в Стокгольме. Там Патиц заняла третье место в Швеции. Призом стала поездка в Париж и срочный контракт. Но, как писал Vogue в 1988 году, "звезда не родилась быстро. Татьяна год не находила работы".

Умерла Татьяна Патиц, легендарная супермодель 1990х Фото: EAST NEWS

Немецкий фотограф Питера Линдберга, "крестный отец карьеры Патица", снимал ее для знаменитого изображения "Белые рубашки: шесть супермоделей, Малибу" в 1988 году для обложки супермоделей британского Vogue за январь 1990 года. Позднее, когда певец Джордж Майкл увидел Патиц, он пригласил ее и группу девушек появиться и подпевать в своем музыкальном клипе "Freedom ’90". Дальше Патиц продолжила сольную карьеру в модельном и актерском свете.

Умерла Татьяна Патиц, легендарная супермодель 1990х Фото: EAST NEWS

Напомним, во вторник, 3 сентября 2019 года, в возрасте 74 лет умер Петер Линдберг - известный немецкий фэшн-фотограф, работавший с топ-моделями, модными домами и крупными компаниями. В его портфолио есть снимки таких звезд, как Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Синди Кроуфорд и многих других.