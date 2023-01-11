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НовостиОбщество11 января 2023 17:20

Умерла Татьяна Патиц, легендарная супермодель 1990х

Татьяна Патиц умерла в возрасте 56 лет
Владимир РОМАНЕНКО
Умерла Татьяна Патиц, легендарная супермодель 1990х

Умерла Татьяна Патиц, легендарная супермодель 1990х

Фото: EAST NEWS

Умерла легендарная немецкая топ-модель и актриса Татьяна Патиц, "самая тихая и, возможно, самая активная из первых супермоделей", пишет издание Vogue. Ей было 56 лет.

Умерла Татьяна Патиц, легендарная супермодель 1990х

Умерла Татьяна Патиц, легендарная супермодель 1990х

Фото: EAST NEWS

"Татьяна всегда была европейским символом шика, как Роми Шнайдер и Моника Витти", - вспоминает директор по контенту Condé Nast и глобальный редакционный директор Vogue Анна Винтур, - она была гораздо менее заметной, чем ее сверстники - более загадочной, более взрослой, более недосягаемой - и в этом была своя привлекательность".

Родилась Патиц в Гамбурге у матери-эстонки и отца-немца, она переехала со своей семьей в Сканёр на юге Швеции, когда была совсем маленькой. В 1983 году, будучи 17-летним наездницей, она приняла участие в конкурсе элитных моделей в Стокгольме. Там Патиц заняла третье место в Швеции. Призом стала поездка в Париж и срочный контракт. Но, как писал Vogue в 1988 году, "звезда не родилась быстро. Татьяна год не находила работы".

Умерла Татьяна Патиц, легендарная супермодель 1990х

Умерла Татьяна Патиц, легендарная супермодель 1990х

Фото: EAST NEWS

Немецкий фотограф Питера Линдберга, "крестный отец карьеры Патица", снимал ее для знаменитого изображения "Белые рубашки: шесть супермоделей, Малибу" в 1988 году для обложки супермоделей британского Vogue за январь 1990 года. Позднее, когда певец Джордж Майкл увидел Патиц, он пригласил ее и группу девушек появиться и подпевать в своем музыкальном клипе "Freedom ’90". Дальше Патиц продолжила сольную карьеру в модельном и актерском свете.

Умерла Татьяна Патиц, легендарная супермодель 1990х

Умерла Татьяна Патиц, легендарная супермодель 1990х

Фото: EAST NEWS

Напомним, во вторник, 3 сентября 2019 года, в возрасте 74 лет умер Петер Линдберг - известный немецкий фэшн-фотограф, работавший с топ-моделями, модными домами и крупными компаниями. В его портфолио есть снимки таких звезд, как Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Синди Кроуфорд и многих других.