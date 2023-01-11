Глава Минобороны Турции призвал Украину к немедленному прекращению огня

Министры обороны Украины и Турции обсудили зерновую сделку Фото: REUTERS

Министр национальной обороны Хулуси Акар в ходе телефонного разговора с министром обороны Украины Алексеем Резниковым отметил важность немедленного прекращения огня для предотвращения дальнейших человеческих жертв и восстановления мира и стабильности в регионе. Слова Акара цитирует пресс-служба министерства.

"Наша страна, включая нашего Президента, будет и впредь вносить свой вклад в обеспечение мира в регионе и оказание гуманитарной помощи на всех уровнях, как она это делала до сих пор", - приводятся слова главы Минобороны.

Кроме того, вместе с коллегой из Украины турецкий представитель обсудил зерновую сделку. По его словам, благодаря работе Совместного координационного центра из украинских портов в нуждающиеся страны благополучно отгружено около 17 млн тонн зерна.

Министр Акар отметил инициативу украинской стороны, которая позволяет продолжить вывоз сельхозпродукции без каких-либо перерывов.

Сегодня, 11 ноября 2023 года, стало известно, что с ноября 2022 года Турция начала поставлять Украине кассетные боеприпасы американского образца времен холодной войны. Отмечается, что поставляемое на Украину вооружение было изготовлено во времена холодной войны, а предназначено для "уничтожения российских танков и военнослужащих на поле боя". Уточняется, что "Турция оказалась единственным местом", где Украина смогла достать кассетные боеприпасы, после того, ей отказали США.

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